تونس تسجل 56 وفاة و1924 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة، عن تسجيل 56 وفاة و 1924 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وذكرت الوزارة في بيانها اليومي، أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الاصابة بالفيروس ارتفع إلى 4674، بينما بلغ عدد المصابين 139140 اصابة منذ ظهور الوباء في آذار الماضي.



وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ نحو 106 آلاف ، بينما يقيم 326 مصابًا في أقسام العناية المركزة في المستشفيات ويخضع 124 مصابًا إلى التنفس الاصطناعي.



--(بترا)

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