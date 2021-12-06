جنوب افريقيا تجهز مستشفياتها لمواجهة أوميكرون

الوكيل الإخباري-قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده تجهز مستشفياتها لاستقبال المزيد من المرضى بعد ارتفاع إصابات كورونا بشكل غير مسبوق في البلاد.

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ونقلت شبكة "إي إن سي إيه" الإخبارية، عن رامافوزا اليوم الاثنين قوله: إن "أوميكرون يهيمن على الحالات الجديدة في أغلب أقاليم البلاد"، مطالبا الشعب بالإقبال على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19.



ورُصد المتحور الجديد لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي مثيرا قلقا عالميا حيث تخشى الحكومات من موجة جديدة من ارتفاع حالات الإصابة، في وقت سجلت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي أكثر من 16 ألف حالة.



ويتسابق العلماء في جنوب أفريقيا ودول أخرى لمعرفة ما إذا كان "أوميكرون" أسرع انتشارا أو يسبب حالات إصابة أكثر شدة من السلالات السابقة.

بترا