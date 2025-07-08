توضيح حول المرض المنتشر مؤخرا في الأردن .. لا علاقة للبطيخ !

الوكيل الإخباري- كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي، عن طبيعة الفيروس المنتشر مؤخرا في الأردن والذي من أعراضه الإسهال والتقيؤ وارتفاع درجات الحرارة، مبينا أنه فيروس "الروتا" (الفيروسة العجلية).

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وأوضح البلبيسي، الثلاثاء، أن "الروتا"؛ من الفيروسات التي تنتشر في الفترة الممتدة من كانون أول إلى حزيران، مشيرا إلى أن فئة الأطفال وكبار السن أشد تأثرا بالإصابة، بسبب الجفاف.



وتابع البلبيسي، قوله إن طريقة انتقال الفيروس تكون بالتلامس المباشر ولا ينتقل هوائيا.



وأشار إلى أن الفئة العمرية المتوسطة تتأثر بأعراض الفيروس ويمتد تأثرها بالإصابة من 3 – 8 أيام، موضحا أنه لا علاج نوعيا مباشرا لأعراض الفيروس، وإنما يمكن العلاج من خلال الإكثار من السوائل والسوائل الملحية.



وعن طرق الوقاية، أكد البلبيسي أن الأردن أدخل لقاحا ضد الفيروس منذ العام 2015، ويمكن الاستفادة منه للأطفال مجانا، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين جيدا والتعقيم باستمرار.



ويكون المريض معديا، عندما تظهر عليه الأعراض حتى ثلاثة أيام من الإصابة، وفق البلبيسي، مجددا التأكيد على أن عدواه تكون تلامسية وليست هوائية.



وردا على الأسئلة الشائعة بشأن تسبّب البطيخ والفواكه بأعراض مشابهة، نفى البلبيسي علاقة البطيخ وغيره من الفواكه بالتسبب بأعراض مرضية، موضحا أن ذلك ممكن في حال عدم غسلها جيدا.