مجمع الملك الحسين للأعمال يعقد أول لقاء تفاعلي شامل في قطاع التطوير العقاري والمناطق التنموية في الأردن

الوكيل الإخباري- في خطوة رائدة على مستوى قطاع التطوير العقاري والمناطق التنموية في الأردن، نظم مجمع الملك الحسين للأعمال أول لقاء تفاعلي شامل من نوعه، جمع تحت مظلته جميع أفراد مجتمع المجمع من الشركات العاملة فيه، والشركاء الاستراتيجيين، والعاملين ضمنه، وذلك في أجواء ودّية تؤكد التزام المجمع بالانفتاح والشفافية، وتعكس حرصه على ترسيخ بيئة تشاركية قائمة على التعاون والرؤى الموحدة.

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أقيمت الفعالية في المسرح الرئيسي في المجمع (The Domain)، واستُهلت بعرض ملهم لفيديو تسجيلي يستعرض مسيرة المجمع وتحوّله من فكرة طموحة انطلقت برؤية ملكية سامية إلى وجهة أعمال متكاملة تحتضن الريادة، وتدعم الابتكار، وترحب بالمجتمع العالمي والإقليمي والمحلي ضمن بيئة تجمع بين الحداثة والأصالة.



وقدّم عمار عز الدين، الرئيس التنفيذي للمجمع، عرضاً شاملاً تناول أبرز المبادرات الجارية والمشاريع المستقبلية، والتي تشمل التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز تجربة المستخدم، إلى جانب عرض خطة التوسعة المستقبلية للمراحل القادمة من المشروع، وخطة المجمع التسويقية لجذب استثمارات نوعية تعزز مكانة المجمع كوجهة أعمال عالمية وإقليمية متعددة القطاعات.



كما تم تسليط الضوء على عدد من التحسينات والمشاريع النوعية، من أبرزها: تطوير خدمات النقل الذكي داخل المجمع، وتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد، وتفعيل أنظمة الرد الآلي الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة Smart Serve، إلى جانب مبادرات تشمل تطوير نسخة افتراضية للمجمع بالتعاون مع شركة “هيدرا”، ومشروع البريد المؤسسي بالتعاون مع البريد الأردني، واستقطاب الاستثمارات النوعية بالتعاون مع شركة Jordan Source، وافتتاح مركز الخدمات الحكومي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومبادرة “عربات الطعام” بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، إضافة إلى أنشطة مجتمعية مبتكرة مثل “عطلة نهاية الأسبوع في المجمع”، ومشاريع الاستدامة والتحول الأخضر.

و تم تكريم الدكتور ايهاب مشعل من mind clinic بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق برنامج تأهيل و توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في شركات المجمع



وأكد عمار عز الدين أن المجمع يعمل باستمرار على تطوير خدماته ومنصاته التفاعلية لدعم مستأجريه وتعزيز قدرتهم التنافسية، بما ينسجم مع التوجهات العالمية في مجالات الابتكار والاستدامة، مشدداً على أن الشراكة الحقيقية تبدأ من الاستماع والتفاعل مع المجتمع، وهو ما يسعى المجمع لتفعيله من خلال هذا اللقاء وغيره من المبادرات القادمة.



وشهد اللقاء جلسة حوارية تفاعلية (Q&A) أُتيحت خلالها الفرصة للحضور لطرح الأسئلة والمداخلات، في بيئة تعبّر عن التزام المجمع بثقافة الحوار والانفتاح.



واختُتم اللقاء بتكريم عدد من الجهات والشركات والأفراد الذين ساهموا في تنفيذ مبادرات نوعية أثرت إيجابيا على المجمع



ويمثل هذا اللقاء نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التفاعل داخل المجمع، تتجاوز الإطار التقليدي نحو بيئة أعمال تشاركية تُركّز على الإنسان، والأفكار، والفرص. ومن خلال هذا النهج، يرسّخ مجمع الملك الحسين للأعمال مكانته كحاضنة ريادية متكاملة، تجمع الناس والمبادرات تحت سقف واحد لبناء المستقبل.

