‘Galaxy Z Flip7’ من سامسونج: قوة الذكاء الاصطناعي في جهاز بحجم الجيب مع شاشة ‘FlexWindow’ جديدة تغطي الواجهة بالكامل

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن هاتف 'Galaxy Z Flip7'، أصغر هاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في عصر الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، والمزوّد بالشاشة المرنة 'FlexWindow' الجديدة. فهو صغير بما يكفي لوضعه في الجيب، لكنه قوي بما يكفي لتقديم تجربة مساعدة ذكية وفعّالة. ويجمع الهاتف بين قدرات 'Galaxy AI'، والشاشة المرنة 'FlexWindow' العريضة التي تغطي كامل الواجهة الخارجية، مع كاميرا احترافية في تصميم أيقوني فائق الصغر. ومن تقنيات الصوت الذكية إلى أفضل إمكانيات التقاط صور السيلفي، يُعد 'Galaxy Z Flip7' رفيقاً مثالياً بحجم الجيب لتجربة تفاعلية سلسة يُعتمد عليها في الاستخدام اليومي.





وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لقسم تجربة الأجهزة في شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: يمثّل ‘Galaxy Z Flip7' نقلة نوعية في تصميم الأجهزة الذكية، حيث يجمع بين إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتصميم العملي صغير الحجم. وقد صُمّم الجهاز ليواكب احتياجات المستخدم من خلال تفاعل ذكي وسلس عبر الشاشة المرنة 'FlexWindow'.



أكبر شاشة ‘FlexWindow’ والأكثر سطوعاً حتى الآن

تُعرض المحتويات بسلاسة على شاشة 'FlexWindow' المذهلة في هاتف 'Galaxy Z Flip7'، والتي تغطّي الواجهة بالكامل تقريباً، ما يُبرز العناصر الأساسية في الواجهة ويسهّل على المستخدم كتابة الرسائل بسرعة ومراجعة جدول المهام بسهولة، والتقاط صور سيلفي عالية الجودة. وتُعد 'FlexWindow' في هذا الإصدار الأكثر سطوعاً حتى الآن، مع معدّل تحديث فائق السلاسة يجعل كل شيء يبدو حيوياً ويعمل بانسيابية حتى عند استخدام الهاتف في وضح النهار تحت أشعة الشمس.



تُعّد شاشة ‘FlexWindow’ من نوع ‘Super AMOLED’ بمقاس 4.1 بوصة الأكبر في تاريخ سلسلة ‘Galaxy Z Fli'p’، وتغطي الواجهة بالكامل تقريباً، ما يتيح للمستخدمين رؤية المزيد وتنفيذ المزيد من المهام مباشرة من الشاشة.

بفضلسطوع يصل إلى 2,600 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز على كل من الشاشة الرئيسية و'FlexWindow'، يوفّر 'Galaxy Z Flip7' تجربة تصفح وبثّ وتشغيل ألعاب فائقة السلاسة. كما حصلت 'FlexWindow' على ترقية عبر ميزة'Vision Booster'، التي تُحسّن الرؤية في الأماكن المفتوحة لتبقى على اتصال بالعالم أينما كنت.

الشاشة الرئيسية من نوع‘Dynamic AMOLED 2X’بقياس 6.9 بوصة، تم تصميمها لتقديم تجربة مشاهدة سلسة وغامرة بأعلى جودة.

أنحف هاتف 'Galaxy Z Flip' حتى الآن والأكثر متانة

يتميّز 'Galaxy Z Flip7' بأدائه القوي وسهولة حمله، حيث يوفّر تجربة استخدام متكاملة بحجم صغير يناسب راحة اليد. وبفضل أبعاده المدمجة وتصميمه الأنيق، يمكن وضعه بسهولة في الجيب أو الحقيبة الصغيرة، ما يجعله مثالياً للاستخدام اليومي، سواء عند الرد على المكالمات أثناء التنقّل أو التقاط الصور في أي مكان، دون القلق من تعرّضه للسقوط أو الارتطام. كما يتميّز بمتانة عالية، حيث تم تصنيعه ليتحمّل الاستخدام لساعات طويلة خلال اليوم.

يبلغ وزن 'Galaxy Z Flip7' 188 غراماً فقط، ويصل سُمكه إلى 13.7 ملم عند الطي، ما يجعله أنحف إصدار في سلسلة 'Galaxy Z Flip' حتى الآن.

تأتي الجهة الأمامية والخلفية محمية بزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 لمزيد من المتانة.

أصبحت مفصلة‘Flex Hinge’ أنحف من الجيل السابق، وتتميّز بتصميم جديد ومواد عالية القوة تتيح طياً أكثر سلاسة ومتانة وتدوم طويلًا.

كما يوفر الإطار المصنوع من الألمنيوم المُعزز 'Armor Aluminum' طبقة حماية خارجية قوية لمقاومة الصدمات.

طاقة تدوم أطول وأداء أكثر ذكاءً

رغم أن 'Galaxy Z Flip7' بات أنحف وأكثر أناقة في تصميمه، إلا أنه يقدّم بطارية أكبر وشاشة أكبر ضمن تصميم أكثر إحكاماً. ويضم الهاتف أكبر بطارية في تاريخ سلسلة 'Galaxy Z Flip'، ما يمنح المستخدم وقت استخدام أطول يكفي لمشاهدة فيلم كامل دون الحاجة إلى الشحن. كما يتيح بث الموسيقى أو الاستماع إلى البودكاست أثناء التنقل، وتحرير الصور بسرعة، ومشاركة التحديثات على مدار اليوم دون انقطاع.

بطارية بسعة 4,300 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر في تاريخ سلسلة'Galaxy Z Flip'، وتوفّر حتى 31 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة.

يعمل 'Galaxy Z Flip7' بأحدث معالج بتقنية 3 نانومتر، تم تطويره خصيصاً لأجهزة‘Galaxy’، ويتميّز بوحدة معالجة مركزيةووحدة رسوماتووحدة معالجة عصبيةأقوى من الموجودة بالإصدار السابق'Galaxy Z Flip6'.

تتوفر ميزة‘Samsung DeX’ لأول مرة على 'Galaxy Z Flip7' لتمنحك تجربة استخدام مثل الحاسوب، فقط افتحه، وصِلْه بشاشة، وستتمكن فوراً من إنجاز مهامك المتعددة بكفاءة.

ذكاء اصطناعي متكامل بحجم الجيب

يقدّم 'Galaxy Z Flip7' فصلًا جديداً في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين شاشة 'FlexWindow' المحسّنة لتجربة استخدام أكثر فاعلية، وتقنيات 'Galaxy AI' التي أصبحت أكثر ذكاءً وسلاسة من أي وقت مضى. فقد بات بإمكان المستخدمين الآن البحث والحصول على إجابات، وتنفيذ المهام مباشرة من الشاشة الخارجية باستخدام الأوامر الصوتية دون الحاجة لفتح الهاتف. ويعمل الهاتف بنظام ‘One UI 8’ و’Android 16’ فور التشغيل، ليقدّم تجربة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط تم تصميمها خصيصاً لتناسب الشكل الأيفوني للهاتف القابل للطي، بما يسمح بإنجاز العديد من المهام مباشرة من الشاشة. وهذا الأسلوب التفاعلي السلس يعيد تعريف الإنتاجية والتخصيص، ويجعل من 'Galaxy Z Flip7' رفيقاً ذكياً مثالياً سواء أثناء السفر أو خلال أداء المهام اليومية. كما يقدّم 'Galaxy Z Flip7' مستوىً جديداً من التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمم ليتناسب مع أسلوب المستخدمين وروتينهم اليومي. بدءًا من خلفيات مقترحة بعناية، إلى إعدادات الرموز التعبيرية والألوان والأدوات المصغّرة، بما يسهّل استخدامها بيد واحدة، لتتيح لك شاشة 'FlexWindow' التعبير عن ذوقك وشخصيتك. وسواء كنت تستعد للسفر أو ترغب في التعبير عن حالتك المزاجية، فإن التخصيص بات سهلًا ومتجددًا ودائماً.

أصبح من الممكن استخدام 'Gemini Live' مباشرة عبر شاشة'FlexWindow'، ما يتيح تنفيذ المهام باستخدام الأوامر الصوتية فقط، دون الحاجة إلى فتح الهاتف. سواء كنت تستعد للسفر، يمكنك ببساطة إخبار'Gemini'بما تحتاج إليه من عرض تفاصيل رحلتك عبر'Samsung Wallet'، إلى ضبط تذكير بموعد التوجّه إلى المطار، أو حتى العثور على مطاعم موصى بها في وجهتك. وتُحفَظ هذه المعلومات تلقائياً في 'Samsung Notes'لسهولة الرجوع إليها لاحقاً.

تتيح ميزة مشاركة الكاميرا في 'Gemini Live' الحصول على المساعدة الفورية، فقط وجّه الكاميرا إلى ما تريده، سواء كنت تحضّر حقيبتك أو تختار ملابسك. يمكنك أن تسأل مثلًا: "ما الخيار الأنسب لطقس سيول؟" وسيقدّم 'Gemini' اقتراحاته كما لو كان صديقاً يقدم لك النصيحة.

تعرض ميزة 'Now Bar' أنشطة التطبيقات مباشرة على شاشة'FlexWindow'، بما يشمل حالة تشغيل البودكاست، إشعارات التطبيقات، ومعلومات من تطبيقات خارجية. ومن خلال نظرة سريعة، يمكنك متابعة وقت وصول سيارة الأجرة، ومعرفة اسم الأغنية التي تستمع إليها، أو الاطلاع على نتائج المباريات الجارية.

تقدم ميزة 'Now Brief' ملخصات يومية مخصصة تشمل معلومات المرور، التذكيرات، مواعيد التقويم، وأنشطة اللياقة البدنية. كما توفّر توصيات موسيقية وفيديوهات وفقاً لاهتماماتك، بالإضافة إلى إمكانية الوصول بسهولة إلى بيانات الصحة من 'Samsung Health' وساعة'Galaxy Watch'.

تعرض ميزة 'Stretch Clock' الوقت بأسلوب مرن يتكيّف تلقائياً مع خلفية شاشة'FlexWindow'، حيث تلتف الساعة حول العناصر الظاهرة في الصورة دون حجبها، ما يضمن بقاء العرض الخارجي واضحاً وأنيقاً سواء كانت الخلفية صورة شخصية أو منظراً طبيعياً.

استوديو سيلفي متكامل بحجم الجيب

يقدّم 'Galaxy Z Flip7' تجربة تصوير احترافية ترتقي بمستوى الهواتف الرائدة من سامسونج، ويضم أفضل كاميرا سيلفي طوّرتها الشركة حتى الآن. وبفضل محرّك التصوير المتقدّم 'ProVisual Engine'، يتم تحسين كل صورة تلقائياً للحصول على صور واضحة وغنية بالتفاصيل في مختلف ظروف الإضاءة دون الحاجة إلى أي إعدادات يدوية. وسواء كنت توثّق لحظة طريفة مع حيوانك الأليف، أو تلتقط صوراً عن قُرب في مهرجان، أو تسجّل مشهد غروب مميز، فإن 'Galaxy Z Flip7' سيقدّم لك نتائج مذهلة دون الحاجة إلى حامل ثلاثي أو حتى فتح الهاتف.

يتضمن نظام الكاميرا الخلفية المزدوجة عدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، لتقديم وضوح بمستوى الهواتف الرائدة في جميع ظروف الإضاءة، سواء كنت تلتقط مناظر طبيعية أو صور سيلفي عالية الجودة مباشرة من الشاشة الخارجية.

مع تقنية‘Enhanced Nightography’،يمكن التقاط صور واضحة في الإضاءة المنخفضة من خلال تحسين الإضاءة وتقليل الضوضاء والتشويش والضبابية.

توفر تقنية‘10-bit HDR’ألواناً أغنى وتبايناً أعمق وتفاصيل أكثر واقعية في الفيديو خلال جميع الأوقات.

يرتقي هاتف ‘Galaxy Z Flip7’ بتجربة السيلفي إلى مستوى جديد مباشرة من شاشة‘FlexWindow’.وتتيح ميزة ‘Real-Time Filters’معاينة لقطات ‘FlexCam’ وتحسينها مباشرة. بينما تتيح ميزة‘Zoom Slider’ الجديدة التقريب أو الإبعادبحركة واحدة سريعة، ما يجعلها مثالية لالتقاط صورة كاملة للشخص، أو لوضع جميع الأشخاص في إطار واحد لصورة جماعية.

مع ميزة ‘Dual Preview’، يمكن لكل من المصوّر والشخص أمام الكاميرا معاينة تكوين الصورة مباشرة على شاشة ‘FlexWindow’، ما يسهّل التقاط اللقطة المثالية من المرة الأولى.

حوّل لحظاتك الطريفة اليومية مع حيوانك الأليف إلى صور مميزة مع ميزة‘Portrait Studio’، سواء اخترتطابعاً كرتونياً مرحاً، أو شكل عين السمكة الطريف، أو لمسة نهائية أنيفة بطريقة احترافية.

سامسونج توسّع تجربة الهواتف القابلة للطي مع 'Galaxy Z Flip7 FE'

أعلنت سامسونج أيضاً عن هاتف 'Galaxy Z Flip7 FE'، لتوسّع تجربة الهواتف القابلة للطي أمام عدد أكبر من المستخدمين. ويتميّز الهاتف بحجمه الصغير عند الطي، ويكشف عن شاشة رئيسية بقياس 6.7 بوصة عند الفتح لتقديم تجربة مشاهدة غامرة. ويضم الجهاز كاميرا ‘FlexCam’ بدقة 50 ميجابكسل تتيح التقاط صور السيلفي والفيديو بجودة عالية في وضع ‘Flex’، ما يتيح التصوير بدون استخدام اليدين أو الحاجة إلى فتح الهاتف. كما يدعم 'Galaxy Z Flip7 FE' ميزات ‘Galaxy AI’ الذكية، مثل الترجمة الفورية وعرض ملخصات المكالمات وكل ذلك مباشرة من الجهاز. وتتيح الشاشة الخارجية الوصول إلى ميزة 'Now Brief' التي تعرض تحديثات مفيدة مثل حالة الطقس، جدول المهام اليومية، وتنبيهات التنقل، في واجهة عرض مصممة خصيصاً لتناسب الشكل المدمج للهاتف. ويتوفّر الجهاز باللونين الأسود والأبيض، ويُضفي تصميمه البسيط طابعاً أنيقاً يُكمّل خصائصه الذكية والقابلة للطي.



حماية متطورة لهواتف المستقبل

مع تطور تجارب الأجهزة المحمولة لتصبح أكثر ذكاءً وترابطاً، تعمل سامسونج على تعزيزو الأُسس التي تحمي هذه التجارب، من خلال طرح وسائل حماية جديدة للذكاء الاصطناعي على الجهاز، وتوسيع قدرات الكشف عن التهديدات عبر الأجهزة، وتعزيز أمان الشبكات باستخدام التشفير المقاوم للحوسبة الكمومية. وتوفّر واجهة ‘One UI 8’ خصوصية محسنّة لتجارب الذكاء الاصطناعي الشخصية، بفضل ميزة Knox Enhanced Encrypted Protection ‘KEEP’ الجديدة. والتي تنشئ بيئات تخزين مشفّرة ومخصصة للتطبيقات ضمن المنطقة الآمنة في ذاكرة الجهاز، ما يضمن وصول كل تطبيق فقط إلى معلوماته الحساسة دون غيرها. ومع ‘One UI 8’، تواصل سامسونج تطوير ‘Knox Matrix’ لتقديم حماية أكثر استباقية وسهولة في الاستخدام ضمن منظومة ‘Galaxy’. وبالإضافة إلى ذلك، وضمن التزامها المتواصل بتوفير أمان مقاوم للحوسبة الكمومية، تقوم سامسونج بدمج التشفير بعد الكمومي في ميزة’Secure Wi-Fi’ ،ما يعزز أمان عملية تبادل المفاتيح ضمن الاتصالات المشفّرة، ويوفر خصوصية قوية حتى عبر الشبكات العامة.

موعد الإطلاق والعروض

سيتوفر ‘Galaxy Z Flip7’ للطلب المسبق ابتداءً من 9 تموز 2025، على أن يُطرح الأسواق ابتداءً من 25 يوليو 2025. ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأسود اللامع، أزرق شادو، الأحمر المرجاني، بالإضافة إلى النعناع الأخضر المتوفر حصرياً عبر متجر سامسونج الإلكتروني. كما سيتوفر هاتف ‘Galaxy Z Flip7 FE’ باللونين الأسود والأبيض.

ولراحة بال إضافية، تقدّم ‘Samsung Care+’ تغطية شاملة للحوادث العرضية، وخدمات الإصلاح والاستبدال. كما أطلقت سامسونج نادي ‘Galaxy Club’ الجديد لعشّاق أحدث الابتكارات التقنية، ما يتيح لهم الاستمتاع بأحدث الأجهزة دائماً.



احصل على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في باقة ‘Google AI Pro’ وسعة تخزين سحابية تصل إلى 2 تيرابايت عند شراء ‘Galaxy Z Flip7’ أو ‘Galaxy Z Flip7 FE’.

لمزيد من المعلومات حول ‘Galaxy Z Flip7’، ‘Galaxy Z Flip7 FE’ و ‘Galaxy Z Fold7’، يرجى زيارة Samsung Global Newsroom أو Samsung.com.