الخميس 01-04-2021
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الخميس، 01-04-2021 11:59 ص

خبير طبي يتحدث عن مدى خطورة ظهور الموجة الثالثة لكورونا في روسيا

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الوكيل الاخباري - تحدث الدكتور في العلوم الطبية، المتخصص بالمناعة والعدوى الخطيرة، فلاديسلاف جيمتشوغوف، عن احتمال حدوث موجة ثالثة لعدوى فيروس كورونا في روسيا.

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وقال الدكتور جيمتشوغوف، لا توجد مخاطر لموجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا والإغلاق العام في روسيا كما حصل العام الماضي، مشيرا إلى أن المناعة لدى السكان كافية والزيادات في الإصابات ضئيلة.


وصرح جيمشوغوف لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد مخاطر (من الموجة الثالثة) وهذه أرقام إحصائية بحتة (الإصابات) وهي بحاجة لمعرفة عدد الاختبارات التي تم إجراؤها ومقارنتها".


وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 9169 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4554264 إصابة. 


بالإضافة إلى ذلك تعافى 4176419 شخصا في روسيا بعد الإصابة بفيروس كورونا، بعد مغادرة 10247 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشار المقر إلى تسجيل 383 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 99233 شخصا.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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