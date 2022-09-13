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الثلاثاء، 13-09-2022 10:38 ص

دراسة.. جديدة تحذر من عرض خطير لـ كورونا

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الوكيل الإخباري - يواصل العلماء في جميع أنحاء العالم، تتبع فيروس كورونا المستجد، من أجل التعرف بشكل أكبر على جميع أعراضه في ظل المتحورات المستمرة لـ "كوفيد-19".

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ويقول الباحثون في جمعية القلب الأمريكية، إن العرض الخطير لفيروس كورونا، يتمثل في: اضطراب الرجفان الأذيني للقلب، أو عدم انتظام ضربات القلب "نبض سريع للقلب".

 

واكتشف الباحثون أن 1 من كل 20 مريضا في المستشفى مصابا بفيروس كورونا يعاني من مشكلة الرجفان الأذيني المرتبط بأحداث قلبية كبرى.

 

وأضاف الباحثون في الدراسة: "توفي حوالي 45٪ من المرضى الذين أصيبوا بالرجفان الأذيني أثناء وجودهم في المستشفى بعد الإصابة بفيروس كورونا".


ومن جانبه، قال الدكتور جوناثان بيتشيني، رئيس متطوع لمجموعة استشارية من جمعية القلب الأمريكية: "وفقا للأبحاث قد يعرض مرض الرجفان الأذيني المزيد من الناس لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب بشكل أكبر مما كان متوقعا في السابق".

 

مصراوي

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