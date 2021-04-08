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الخميس، 08-04-2021 07:03 م

رئيس المكسيك يعلن أنه سيتلقى لقاح أسترازينيكا ويقول إن مخاطره ضئيلة

المكسيك


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الخميس أنه سيتلقى لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.
وقال لوبيز أوبرادور البالغ 67 عاما، إن مخاطر اللقاح ضئيلة مقارنة بفوائده، بعد تحذيرات من قبل المنظمين الصحيين الدوليين من احتمال حدوث جلطات دموية. 

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وكانت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أعلنت الأسبوع الفائت عن رصدها 30 حالة للتجلط الدموي لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.


وأكدت الوكالة أنها لا تزال على اعتقاد بأن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق الخطر المحتمل للتجلط الدموي.


يذكر أن عددا من الدول معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" على خلفية التقارير حول تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، لكن الوكالة الأوروبية للأدوية، وبعد إجرائها دراسات إضافية، لم ترصد أي صلة مباشرة بين تلك الحالات واللقاح.


و استؤنف استخدامه بشكل عام في معظم الدول، بينما أبقت دول معينة على بعض القيود على استخدام لقاح "أسترازينيكا".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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