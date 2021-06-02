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الأربعاء، 02-06-2021 04:32 م

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن عدد المصريين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا حتى الآن.

وكشف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، عن أن  2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا، من 6 ملايين تم تسجيلهم للحصول على اللقاح.

وأوضح حرص الدولة على الحفاظ على سلامة المواطنين، وعدم إيقاف عجلة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أهمية ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفى: "نستهدف مع نهاية العام حصول 40 % من الشعب المصرى على لقاح كورونا.. ونعمل على مدار اليوم لتأمين أكبر قدر من اللقاحات سواء المنتجة محليا أو المستوردة من خلال الشركات العالمية المعتمدة، ونراقب كل يوم ظهور لقاح جديد بعد اعتماده من منظمة الصحة العالمية من أجل توفيره للمواطن المصري".

وتابع رئيس الوزراء: "وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فالدولة تتيح كل الإمكانيات المالية لتوفير اللقاحات، من أجل محدودية المخاطر وحدة المرض تقل بصورة كبيرة مع زيادة نسب الحصول على اللقاح".

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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