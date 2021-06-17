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الخميس، 17-06-2021 01:57 م

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتعدى الـ 14 ألف إصابة

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الوكيل الإخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ 14 ألفا، على خلفية زيادة حادة في وتيرة تفشي الوباء في الفترة الأخيرة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 14057 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية (مقابل 13397 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (6195 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 416 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 396 وفاة يوم أمس الأربعاء)، فيما تماثل 11205 مرضى للشفاء.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و264047 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 127992 حالة وفاة و296350 حالة نشطة وأربعة ملايين و839705 حالات شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 143.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 351 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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