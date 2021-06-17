روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتعدى الـ 14 ألف إصابة

الوكيل الإخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ 14 ألفا، على خلفية زيادة حادة في وتيرة تفشي الوباء في الفترة الأخيرة.
ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 416 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 396 وفاة يوم أمس الأربعاء)، فيما تماثل 11205 مرضى للشفاء.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 14057 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية (مقابل 13397 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (6195 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد.