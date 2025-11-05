الجمعة 2025-11-07 05:11 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع
بورصة عمان
 
الأربعاء، 05-11-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 6.5 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2769 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3326 نقطة، بارتفاع نسبته 0.02 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.33 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.14 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.06 بالمئة.

 
 
