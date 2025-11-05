بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 6.5 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2769 عقدا.

اضافة اعلان