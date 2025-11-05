بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3326 نقطة، بارتفاع نسبته 0.02 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.33 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.14 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.06 بالمئة.
