وزير الزراعة يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء، 05-11-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الزراعة، الدكتور صائب الخريسات، والسفيرة الهولندية لدى المملكة، ستيلا كلوث، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

وأكد الخريسات، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه، عمق العلاقات الأردنية الهولندية، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية التعاون القائم في مجالات الزراعة الذكية، ومشاريع تقنيات استخدام المياه، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

 

وأشاد الخريسات بالدور الذي تقوم به هولندا في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة والباحثين في مختلف القطاعات الزراعية، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية ورفع كفاءة الأداء.

 

 
 
