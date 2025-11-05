وزير الزراعة يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة، الدكتور صائب الخريسات، والسفيرة الهولندية لدى المملكة، ستيلا كلوث، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

اضافة اعلان



وأكد الخريسات، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه، عمق العلاقات الأردنية الهولندية، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية التعاون القائم في مجالات الزراعة الذكية، ومشاريع تقنيات استخدام المياه، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.