وزير الزراعة يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون المشترك

وأكد الخريسات، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه، عمق العلاقات الأردنية الهولندية، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية التعاون القائم في مجالات الزراعة الذكية، ومشاريع تقنيات استخدام المياه، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
