هل يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف خدمة العملاء؟

الوكيل الإخباري- مع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتزايد النقاش حول مستقبل مراكز الاتصال التقليدية لخدمة العملاء، خصوصًا مع قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة نحو 80% من المشكلات الشائعة بحلول 2029 باستخدام وكلاء ذكيين أكثر استقلالية من الدردشة الآلية التقليدية.

التحديات:

قد تقدم الدردشة الآلية إجابات غير دقيقة أو خاطئة أحيانًا.

تجاوز بعض الروبوتات الحدود المقبولة أحيانًا، ما اضطر الشركات لتعطيلها.

التحول إلى الذكاء الاصطناعي ليس دائمًا أقل تكلفة، إذ يتطلب بيانات تدريب ضخمة وإدارة معرفة دقيقة.

بعض المواقف، مثل المناقشات المالية الحساسة، لا تزال تستدعي التفاعل البشري.



القيود القانونية:

بعض الدول تمنح العملاء حق التحدث إلى إنسان عند الرغبة.

الاتحاد الأوروبي يتوقع تطبيق سياسات مشابهة بحلول 2028 لحماية المستهلك.



الخلاصة:

التكنولوجيا لن تُلغي مراكز الاتصال التقليدية تمامًا، لكنها ستعمل جنبًا إلى جنب مع البشر لتحقيق توازن بين الكفاءة والقدرة على التعاطف مع العملاء.

ارم نيوز