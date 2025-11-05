الأربعاء 2025-11-05 05:07 م
 

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس دفاع قوات الدفاع الهنغارية

الأربعاء، 05-11-2025 03:36 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأربعاء، رئيس دفاع قوات الدفاع الهنغارية الفريق أول غابور بوروندي والوفد المرافق.

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، لا سيّما في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات وتطوير البرامج التأهيلية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية العملياتية ودعم القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في البلدين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية وبما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.


واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس دفاع قوات الدفاع الهنغارية إلى إيجازات عسكرية تناولت مسارات التحديث في القوات المسلحة الأردنية والقدرات العملياتية والتقنية المتقدمة، إلى جانب استعراض الجهود الإنسانية التي تنفذها المملكة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن الدور الأردني المستمر في تقديم الإسناد والمساعدة للأشقاء.


وأكد اللواء الركن الحنيطي متانة العلاقات الدفاعية الأردنية الهنغارية وحرص القوات المسلحة الأردنية على توسيع آفاق التعاون العسكري والتقني وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز منظومة العمل العسكري الدولي.

 
 
