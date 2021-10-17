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روسيا: الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ34 ألفا في قفزة قياسية على التوالي

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الأحد، 17-10-2021 12:17 م

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ34 ألفا في قفزة قياسية على التوالي

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الوكيل الاخباري- شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا رابع قفزة قياسية غير مسبوقة على التوالي، برصد أكثر من 34 ألف حالة جديدة للعدوى في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيلها 34303 إصابات جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 33208 إصابات أمس السبت و32196 إصابة الجمعة و31299 إصابة الخميس.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6740 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3323 حالة) ومقاطعة موسكو (2759 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 997 حالة وفاة جديدة، مقابل 1002 وفاتين أمس، ما كان أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

وتماثل 18717 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و992687 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 223312 حالة وفاة وسبعة ملايين و624 حالة شفاء.

المصدر: روسيا اليوم

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