الأربعاء 2025-07-02 10:48 م
 

5 فئات يحذر عليها تناول البطيخ

البطيخ
البطيخ
 
الأربعاء، 02-07-2025 10:12 م
الوكيل الإخباري-   يُعدّ البطيخ من أكثر الفواكه الصيفية المنعشة والمحبوبة، لما يحتويه من فيتامينات وماء وألياف مفيدة للجسم، إلا أن بعض الفئات الصحية يجب أن تتجنبه أو تتناوله بحذر، وفقاً لتقرير نشره موقع Healthline الطبي.اضافة اعلان


1. مرضى السكري:
رغم أن البطيخ يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أنه يتمتع بمؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني أنه قد يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم بسرعة، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

2. مرضى الكلى:
يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو ما قد يشكل خطراً على من يعانون من خلل في وظائف الكلى، حيث تعجز الكلى المريضة عن تصفية البوتاسيوم الزائد، مما قد يؤدي إلى تراكمه في الجسم.

3. من يعانون اضطرابات هضمية:
الإفراط في تناول البطيخ قد يؤدي إلى الانتفاخ، الغازات، وآلام في البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو القولون العصبي.

4. مرضى القلب:
نظراً لاحتوائه على البوتاسيوم أيضاً، فإن الإفراط في تناوله قد يؤثر على انتظام ضربات القلب لدى بعض مرضى القلب، ويجب استهلاكه تحت إشراف طبي.

5. من يعانون من حساسية تجاه البطيخ:
رغم ندرتها، إلا أن بعض الأشخاص قد يصابون بحساسية تجاه البطيخ، والتي قد تظهر على شكل حكة أو تورم أو اضطرابات هضمية.

وعليه، يُنصح الأشخاص من هذه الفئات بمراجعة الطبيب قبل إدخال البطيخ ضمن نظامهم الغذائي اليومي، لتفادي أي مضاعفات صحية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الخارجية الأميركية: التوصل لوقف إطلاق النار بغزة ثم دراسة الخطوات التالية

قرآن كريم

أخبار محلية 3500 طالب وطالبة التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في الكورة

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية ضبط 9 مركبات تنقل البازلت من مواقع غير مرخصة

البطيخ

طب وصحة 5 فئات يحذر عليها تناول البطيخ

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي أميركا: قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري

كيف أنام بسرعة؟ طريقة سحرية تساعدك على النوم خلال دقيقتين

منوعات كيف أنام بسرعة؟ طريقة سحرية تساعدك على النوم خلال دقيقتين

الصفدي يلتقي رئيسي مجلسي العموم واللوردات البريطانيين

أخبار محلية رئيس النواب يلتقي في لندن رئيسي مجلسي العموم واللوردات البريطانيين



 
 





الأكثر مشاهدة