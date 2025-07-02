5 فئات يحذر عليها تناول البطيخ

10:12 م

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الوكيل الإخباري- يُعدّ البطيخ من أكثر الفواكه الصيفية المنعشة والمحبوبة، لما يحتويه من فيتامينات وماء وألياف مفيدة للجسم، إلا أن بعض الفئات الصحية يجب أن تتجنبه أو تتناوله بحذر، وفقاً لتقرير نشره موقع Healthline الطبي. اضافة اعلان





1. مرضى السكري:

رغم أن البطيخ يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أنه يتمتع بمؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني أنه قد يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم بسرعة، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.



2. مرضى الكلى:

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو ما قد يشكل خطراً على من يعانون من خلل في وظائف الكلى، حيث تعجز الكلى المريضة عن تصفية البوتاسيوم الزائد، مما قد يؤدي إلى تراكمه في الجسم.



3. من يعانون اضطرابات هضمية:

الإفراط في تناول البطيخ قد يؤدي إلى الانتفاخ، الغازات، وآلام في البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو القولون العصبي.



4. مرضى القلب:

نظراً لاحتوائه على البوتاسيوم أيضاً، فإن الإفراط في تناوله قد يؤثر على انتظام ضربات القلب لدى بعض مرضى القلب، ويجب استهلاكه تحت إشراف طبي.



5. من يعانون من حساسية تجاه البطيخ:

رغم ندرتها، إلا أن بعض الأشخاص قد يصابون بحساسية تجاه البطيخ، والتي قد تظهر على شكل حكة أو تورم أو اضطرابات هضمية.



وعليه، يُنصح الأشخاص من هذه الفئات بمراجعة الطبيب قبل إدخال البطيخ ضمن نظامهم الغذائي اليومي، لتفادي أي مضاعفات صحية.