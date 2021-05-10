الإثنين 10-05-2021
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الإثنين، 10-05-2021 02:00 م

روسيا تسجل 321 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت روسيا اليوم الاثنين 8465 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 8419 أمس، إضافة إلى 321 وفاة جديدة، بعدما بلغ هذا المؤشر 334 حالة في الإحصائية اليومية السابقة.

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بذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية للإصابات إلى 4 ملايين و888727 حالة، منها 113647 حالة وفاة، حسبما جاء في التحديث اليومي لمركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 وصل إلى 4 ملايين و502906 أشخاص، بعد تماثل 6774 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، مع بقاء 272174 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا طفيفا في الإصابات من 2828 أمس إلى 2896 اليوم، مع تراجع الوفيات من 58 إلى 56 حالة.

وحافظ مؤشر الإصابات اليومية في مدينة بطرسبورغ على استقراره مع تسجيل 724 حالة، في حين انخفض عدد الوفيات الجديدة من 37 أمس إلى 30 اليوم.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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