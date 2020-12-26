السبت 26-12-2020
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السبت، 26-12-2020 10:54 ص

بما في ذلك للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ 60 عاما

روسيا : لقاح سبوتنيك V آمن

روسيا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، لتطعيم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما.

وأكد وزير الصحة أن لقاح "سبوتنيك V" أثبت أنه آمن للأشخاص، الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما.

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وقال موراشكو إن "وزارة الصحة الروسية وافقت على تعديلات في تعليمات الاستخدام الطبي".

 

وزاد " تمت الموافقة على لقاح سبوتنيك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، كذلك بات ممكنا تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد فيروس كورونا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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