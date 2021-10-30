زيادة غير مسبوقة بإصابات كورونا في روسيا

الوكيل الإخباري - شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير زيادة غير مسبوقة بأكثر من 40 ألف حالة جديدة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها 40251 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 39849 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.



ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7267 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطسربورغ (3578 حالة) ومقاطعة موسكو (2680 حالة) ومقاطعة سامارا (1405 حالات).



وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 1160 حالة وفاة، مقابل قفزة غير مسبوقة بـ1163 وفاة أمس.



وتماثل 28909 مرضى في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

روسيا اليوم