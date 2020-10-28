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الأربعاء، 28-10-2020 03:13 م

200 مليون جرعة

شركتا أدوية عالميتان .. تخصيص لقاح ضد كورونا للدول الفقيرة

ادوية
توضيحية


الوكيل الإخباري - تعهدت شركتا أدوية عالميتان، بتخصيص 200 مليون جرعة من اللقاح الذي تطورانه لبرنامج "كوفاكس" الدولي الذي باشرته منظمة الصحة العالمية للمساهمة في ضمان توزيع عادل للقاحات المقبلة ضد "كوفيد-19".

وأفادت شركتا "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية، اليوم الأربعاء بتوقيعهما إعلان نوايا مع "غافي" المدير القانوني للتحالف العالمي للقاحات والتحصين المشرف على برنامج "كوفاكس" العالمي لجمع مشتريات اللقاحات، وذلك "بهدف ضمان وصول عادل ومنصف للقاحات المحتملة ضد "كوفيد-19" لجميع الدول المشاركة".

يذكر أن الرئيس الروسي، لفلاديمير بوتين، عرض في سبتمبر الماضي، تقديم لقاح "سبوتنيك-V" المطور في روسيا (وهو أول لقاح لكورونا في العالم تم تسجيله رسميا) بالمجان لجميع موظفي بعثات الأمم المتحدة.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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