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طبيبة روسية تشرح لماذا يهدد تناول الحليب واللحم الإنسان وقت الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 10-03-2022 09:16 ص

طبيبة روسية تشرح لماذا يهدد تناول الحليب واللحم الإنسان وقت الإصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - يُضعف مرض فيروس كورونا إلى حد بعيد جسم الإنسان وبالتالي، كيلا يضره بشكل كامل، يجب التخلي عن البطاطس المقلية واللحوم والأسماك المملحة

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 إذ أن تلك المنتجات تُخل بتوازن الماء والملح في جسم الإنسان، وتؤدي كمية كبيرة من الدهون إلى زيادة الوزن والضغط على الأعضاء الحيوية مثل الكبد والبنكرياس. أعلنت ذلك طبيبة الأمراض الباطنية الروسية، غالينا ماخانكوفا في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنيا موسكفا" الروسية.

وأضافت الأخصائية قائلة: "أحيانا أثناء المرض تريد تناول مأكولات "ممنوعة"، لكن المشروبات الغازية والكحول يمكن أن تتسبب في أضرار تؤدي إلى احتداد مسار المرض على خلفية تناول الأدوية الموصوفة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن ماخانكوفا حذرت من أن "جزءا من الكحول يتم إخراجه من الجسم عن طريق الرئتين، مما يجعلهما أكثر عرضة للخطر".

 وأوضحت الطبيبة أن من المفيد أيضا تناول الخضروات والامتناع عن تناول المعلبات التي تحتوي على الكثير من الملح والخل والتي يمكن أن تثير ردود فعل غير متوقعة في جسم الإنسان.

ومن أجل تجنب مضاعفات بعد الإصابة بفيروس كورونا، لا تنصح الطبيبة بالإفراط في تناول الحليب والملفوف المخلل والمعجنات والحلويات والمنتجات المحتوية على الغلوتين. ولتسريع عملية الشفاء، أوصت ماخانكوفا بشرب الكثير من الماء وتناول فيتامين "د".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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