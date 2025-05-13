عاجل سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان

11:16 م

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الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بأن صاروخاً مجهول المصدر سقط مساء اليوم الثلاثاء في محافظة معان جنوب المملكة دون ان يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية. اضافة اعلان





وبين المصدر أنه لم يتم تحديد مصدر الصاروخ الذي سقط في منطقة صحراوية، فيما طوقت الأجهزة الأمنية المكان، وتم إرسال فريق من سلاح الهندسة الملكي للتعامل مع مخلفات الصاروخ حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم البدء بالتحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر الصاروخ وملابسات الحادثة.



ودعا المصدر إلى عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة التي من شأنها إثارة الهلع بين المواطنين، مشدداً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في المعلومات والأخبار.