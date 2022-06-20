طبيبة روسية تكشف ما الذي سيحصل لـ كوفيد-19 في الصيف

الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة نيللي سوسيدوفا، أخصائية الفيزياء الحيوية، أن سلالة جديدة للفيروس التاجي المستجد ستنتشر في الصين أو دولة شرقية في هذا الصيف.

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وتقول، "أعتقد أنه في هذا الصيف ستظهر طفرة جديدة في الفيروس التاجي، وهذا أمر لا مفر منه. لأنه في بلد شرقي مثل الصين، حيث ينتشر بنشاط COVID-19، ستظهر سلالة جديدة".

ووفقا لها، ينتقل الفيروس التاجي المستجد من الشرق إلى الغرب عادة. لذلك فإن الطفرة الجديدة ستظهر في بلد شرقي وتنتقل إلى روسيا في الخريف المقبل، ما قد يؤدي إلى زيادة الإصابات بمرض "كوفيد-19".

وتقول، "ستصل إلى روسيا في سبتمبر - أكتوبر بالتزامن مع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى. لذلك، نتوقع زيادة في إصابات "كوفيد- 19" في روسيا في الخريف المقبل".



وتضيف، بالطبع انخفض انتشار المتغيرات السابقة للفيروس التاجي بصورة ملحوظة نتيجة حملات التطعيم وتعافي الكثيرين من المرض، أي نشأت مناعة جماعية. ولكن هذه المناعة ليست ضد الطفرات الجديدة، لذلك لا أحد يعلم كيف ستكون الطفرة الجديدة.

روسيا اليوم