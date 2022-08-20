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السبت، 20-08-2022 09:38 ص

طبيب روسي يكشف خصوصية تكرار كوفيد-19

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الوكيل الإخباري - حذر الدكتور نيقولاي كريوتشكوف، عالم المناعة الروسي، من خطورة مسار "كوفيد-19" عند تكرار الإصابة بالمرض.

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ويشير العالم في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن تكرار الإصابة بمرض "كوفيد-19" تكون أخطر من سابقتها.

 

ويضيف، يهيمن متحور "أوميكرون" وفروعه حاليا، مع أنها لا تسبب مسارا شديدا للمرض ونادرا ما تسبب الوفاة. ولكن عند تكرار الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، قد يكون مسار المرض أكثر شدة مقارنة بالإصابة الأولى.


ويقول، "أظهرت نتائج آخر دراسة شاملة أجريت قبل شهرين، أنه عند تساوي جميع العوامل الأخرى والظروف، فإن مسار كل إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" يكون أشد من سابقتها لنفس الشخص".


ووفقا له، قد يكون هذا مرتبطا بعواقب تأثير الفيروس التاجي المستجد في الجسم.

 

ويقول، "يبدو أن هذا مرتبط بترك "كوفيد-19" آثاره في الجسم، وإن قدرات الجسم التعويضية محدودة. لذلك لا أتمنى أن يصاب أي شخص خمس مرات بهذا المرض".


ويشير الخبير، إلى أن المسار الخفيف للمرض خلال الإصابة الأولى أو الثانية لا يعني أن مساره سيكون كذلك في حالة تكرر الإصابة. لذلك ينصح بالتلقيح وارتداء الكمامات لتقليل المخاطر.

 

روسيا اليوم 

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