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الأربعاء، 28-10-2020 08:57 ص

عدد ضحايا كورونا في كندا يتخطى الـ 10 آلاف

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الأربعاء تخطي ضحايا فيروس كورونا في البلاد، حاجز الـ 10 آلاف منذ بداية الوباء .

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وقالت السلطات في بيان، إن كندا سجلت حتى اليوم 10001 وفاة بفيروس كورونا كما سجلت إجمالي 222887 إصابة مؤكدة، تعافى منها 186464 مريضا منذ بداية الجائحة.
وأوضحت السلطات أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك وأونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا سجلت اليوم 2429 إصابة جديدة بكورونا.


ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وباء كورونا بأنه مزعج حقا ويمكن أن يعرض التجمعات الكبيرة مع الأصدقاء والعائلة للخطر.


وقال في بيان إن الكنديين بحاجة إلى الاستعداد لفصل الشتاء القاسي وسط الموجة الثانية من الفيروس.


 




 

 


 

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