علماء بريطانيون: البلاد غير مستعدة لموجة جديدة من كورونا

الوكيل الإخباري - حذر خبراء الصحة العامة في بريطانيا من أن المملكة المتحدة ليست مستعدة لموجة أخرى من فيروس كورونا، في ظل انتشار المتحور XBB.1.5 "شديد العدوى" في البلاد.



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وقال البروفيسور لورانس يونغ، عالم الفيروسات في جامعة "وارويك"، لصحيفة "الإندبندنت" إن "المملكة المتحدة ليست مستعدة على الإطلاق لموجة أخرى من الفيروس، إذا استمر المتغير الفرعي شديد العدوى في الانتشار بسرعة".



وحث الناس على "ارتداء الكمامة والبقاء في المنزل إذا شعروا بتوعك، لأن متحور XBB.1.5 الجديد أدى إلى مخاوف بشأن ارتفاع حالات المرض".



ويعتقد أن المتحور XBB.1.5 يشكل 4 في المائة على الأقل من متغيرات فيروسات كوفيد-19 التي تم تتبعها.



يذكر أن هذا المتحور الذي تم اكتشافه في مدينة نيويورك الأمريكية في أكتوبر الماضي، يشكل حوالي 40% من مجمل إصابات كورونا الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

روسيا اليوم