الجمعة 03-09-2021
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فاوتشي: قد يحتاج الأميركيون لجرعة لقاح ثالثة للتحصين الكامل

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الجمعة، 03-09-2021 12:24 ص

فاوتشي: قد يحتاج الأميركيون لجرعة لقاح ثالثة للتحصين الكامل

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الوكيل الإخباري - قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه من "المحتمل" أن يحتاج الأميركيون إلى تلقي جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل ضد فيروس كورونا.

جاءت تصريحات فاوتشي في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض، حيث قال إن القرار النهائي سيتخذ من قبل إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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ومع ذلك، أوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد أن خبرته المهنية دفعته إلى الاعتقاد بأن جرعة ثالثة من "لقاحات الرنا المرسال" ستكون مطلوبة لتوفير حماية طويلة الأمد ضد فيروس كورونا.

 

وتستعد الولايات المتحدة لمنح جرعات تعزيزية لجميع الأميركيين الذين تلقوا لقاحات صنعت بتقنية الرنا المرسال مثل فايزر وموديرنا بعد خمسة إلى ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، في انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء.


وما تزال الولايات المتحدة تدرس الحاجة إلى جرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة.

سكاي نيوز 

 

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