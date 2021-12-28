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الثلاثاء، 28-12-2021 11:43 م

فرنسا ترصد أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا بأكثر من 179 ألف إصابة

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الوكيل الاخباري - سجلت فرنسا، الثلاثاء، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تجاوز المؤشر 179 ألف حالة، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه سلالة "أوميكرون".اضافة اعلان


وأفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في إحصائية محدثة، بتسجيلها 179807 حالات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 30383 في بيانات الاثنين، بينما تجاوزت حصيلة الحالات العامة مستوى 9.146 مليون.


وتمثل حصيلة الثلاثاء ارتفاعا قياسيا وحادا للإصابات الجديدة بالفيروس حيث بلغ العدد الأكبر السابق، الذي تم رصده يوم 25 ديسمبر، 104611 حالة.


وأشارت معطيات الهيئة إلى أن عدد المصابين في غرف العناية المركزة بالمستشفيات ارتفع بواقع 83 شخصا إلى 3416.


كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن السلطات الصحية الفرنسية رصدت 242 وفاة جديدة في المستشفيات، مقابل 256 الاثنين، ليصل عدد المتوفين فيها بفيروس كورونا إلى 96107.


ويأتي الارتفاع غير المسبوق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ظل انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون" الجديدة التي تعتبر أكثر انتقالا، بينما تبحث السلطات إجراءات جديدة لمكافحة المتحور خاصة تكثيف عملية التلقيح.

 




 

 


 

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