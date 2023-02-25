فرنسا تسجل 4602 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة

الوكيل الإخباري - سجلت فرنسا 4602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و38 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لبيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، يوم الجمعة. ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليوناً و805 آلاف و492، والوفيات إلى 165 ألفاً و870.



وأظهرت بيانات «جونز هوبكنز»، يوم الجمعة، أيضاً، أنه تم إعطاء 157 مليوناً و737 ألفاً و439 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن. تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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الشرق الاوسط