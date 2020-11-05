الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

تنبيه هام من مديرية الامن العام

وزير اسبق : هل تذكرون توزيع الخبز ؟

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

رئيس الديوان الملكي يستقبل أبناء النائب يحيى السعود

إغلاق 26 منشأة في عمان لمخالفتها أوامر الدفاع

توضيح حكومي جديد حول الحظر الشامل

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي يطالب بإجراءات حكومية عاجلة

36 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

توضيح حول موعد حظر التجول الشامل بالاردن

وزير الاعلام السابق أمجد العضايلة يغرد عبر تويتر




الخميس، 05-11-2020 03:56 م

في قلقيلية ونابلس وطولكرم والخليل

فلسطين تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا

ك
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة، الدكتورة مي الكيلة،  أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 87.79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.36%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية، (مواطن 57 عاماً من قلقيلية، مواطنة 71 عاماً من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، مواطن 62 عاماً من طولكرم، مواطن 78 عاماً من الخليل).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 258 حالة في الضفة الغربية (الخليل 98، جنين 32، نابلس 73، طولكرم 28، قلقيلية 5، سلفيت 14، طوباس 8) ، إضافة إلى 198 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (102)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (44)، جنين (24)، أريحا والأغوار (16)، سلفيت (7)، طولكرم (20)، طوباس (7)، قطاع غزة (248)، ضواحي القدس (8).

اضافة اعلان

 المصدر : دنيا الوطن

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fa409b54236040198179f7b

الولايات المتحدة: تسجيل 103 الف إصابة بكورونا

569dc349-b1b0-4b4a-a240-ee4071044f7b

اكتشاف عامل يؤثر في شدة كورونا

image (1)

تصريح جديد لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

5e6cb44c4236045ae529e5ff

البحرين: 4 وفيات و261 إصابة جديدة بكورونا

640454544

5 وفيات جديدة بكورونا في الكويت

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

الاحتلال: 25 وفاة و754 إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
زو

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

هند

الهند : عدد إصابات كورونا يرتفع إلى 7.31 مليون

م

12 وفاة جديدة بكورونا في المملكة

107512743_1293540817658880_1008853160205273573_o

فلسطين تسجل 3 وفيات و422 إصابة جديدة بكورونا

ممم

8 وفيات جديدة بكورونا في المملكة

700x414

فلسطين: 4 وفيات و 416 إصابة جديدة بكورونا