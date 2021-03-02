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الثلاثاء، 02-03-2021 02:06 م

2412 إصابة

فلسطين .. 6 وفيات جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة  مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات، و2412 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1316 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة والوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة: "الخليل 2، نابلس 1، رام الله والبيرة 1"، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " الخليل 357، نابلس 281، طولكرم 120، سلفيت 98، بيت لحم 203، رام الله والبيرة 451، ضواحي القدس 125، طوباس 36، أريحا والأغوار 32، قلقيلية 47، جنين 69"، قطاع غزة 154، مدينة القدس 439.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " الخليل 228، نابلس 117، طولكرم 38، سلفيت 35، بيت لحم 59، رام الله والبيرة 264، ضواحي القدس 80، طوباس 12، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 17، جنين 46"، قطاع غزة 123، مدينة القدس 297.


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.0%،  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الكيلة إلى وجود 114 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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