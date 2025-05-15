الخميس 2025-05-15 01:15 م
 

القطاع الصحي في غزة ينهار .. المستشفى الأوروبي خارج الخدمة

آثار الدمار في مستشفى غزة الأوروبي
آثار الدمار في مستشفى غزة الأوروبي
 
الخميس، 15-05-2025 12:40 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في غزة إن الاستهداف الإسرائيلي للمستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة ألحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية، مثل خطوط الصرف الصحي، وتسبب في تضرر الأقسام الداخلية، وتدمير الطرق المؤدية إلى المستشفى.اضافة اعلان


وأكدت في بيان اليوم الخميس، أن الاستهداف المتكرر للمستشفى يستحيل معه تقديم الرعاية الطبية، لما يشكّله من خطورة على الطواقم الطبية والجرحى والمرضى.

وحذّرت أن توقف المستشفى عن العمل يعني توقف تقديم خدمات تخصصية، كخدمات جراحة الأعصاب، وجراحة الصدر، ومركز القسطرة القلبية، وجراحة القلب والأوعية الدموية، والعيون، التي لا تتوفر إلا في المستشفى الأوروبي.

وذكرت أن مستشفى غزة الأوروبي هو المستشفى الوحيد الذي يقدّم المتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة بعد تدمير مستشفى الصداقة التركي.

وأضافت، إن خروج المستشفى عن العمل يعني حرمان مرضى السرطان من متابعة البروتوكولات العلاجية، ومضاعفة أوضاعهم الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفى يضم 28 سريراً للعناية المركزة، و12 حضّانة أطفال، و260 سريراً للمبيت، و25 سرير طوارئ، و60 سريراً لمرضى الأورام، وهي الآن متوقفة عن العمل.

بترا
 
gnews

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