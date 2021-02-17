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الأربعاء، 17-02-2021 03:38 م

1432 إصابة

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 وفيات و1432 إصابة جديدة بكورونا و960 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الدكتورة مي الكيلة ، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية، "طولكرم 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 2، سلفيت 2"، وحالتي وفاة في مدينة القدس.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (67)، بيت لحم (124)، الخليل (155)، ضواحي القدس (59)، رام الله والبيرة (253)، سلفيت (58)، جنين (44)، قلقيلية (43)، نابلس (62)، طوباس (11)، أريحا (11)"، قطاع غزة (153)، مدينة القدس (392).


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (19)، بيت لحم (32)، الخليل (71)، ضواحي القدس (70)، رام الله والبيرة (127)، سلفيت (34)، جنين (28)، قلقيلية (7)، نابلس (23)، طوباس (9)، أريحا (12)"، قطاع غزة (295)، مدينة القدس (233).


وتابعت، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت الكيلة إلى وجود 67 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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