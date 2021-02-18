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الخميس، 18-02-2021 02:59 م

627 إصابة

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

الف
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 8 وفيات، و627 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و660 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية (رام الله 4، الخليل 1، سلفيت1، جنين 1، نابلس 1).


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل (104)، سلفيت (35)، بيت لحم (63)، طولكرم (26)، ضواحي القدس (8)، قلقيلية (16)، أريحا (19)، رام الله والبيرة (117)، نابلس (46)، جنين (22)، وقطاع غزة  (171).


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل (88)، سلفيت (26)، بيت لحم (106)، طولكرم (29)، قلقيلية (7)، أريحا  (13)، رام الله والبيرة (107)، نابلس (33)، جنين (33)، طوباس (8)"، قطاع غزة (210).


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.


وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الكيلة  إلى أن وجود 69 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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