الأحد 08-08-2021
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الأحد، 08-08-2021 01:39 ص

فيروس كورونا.. انخفاض الصفائح الدموية بسبب هذا اللقاح !

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الوكيل الاخباري - مازالت الأخبار غير السارة بشأن لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا تتوالى، فقد كشفت الوكالة الأوروبية للأدوية، أن اللقاح يرتبط بحالات شهدت انخفاضاً في عدد الصفائح الدموية.اضافة اعلان

 
وأوضحت لجنة سلامة الأدوية التابعة للوكالة، أنها توصلت لهذا الاستنتاج بعد دراسة عدد من الأدلة المتوفرة، بالإضافة إلى الحالات التي شهدت آثاراً جانبية مرتبطة والتي تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوصت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني بتحديث المعلومات المرفقة مع اللقاح لتشمل انخفاض الصفائح الدموية كأثر جانبي محتمل لتلقيه.

 




 

 


 

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