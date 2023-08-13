الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

صدور نظام مجلس الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية

محافظ الطفيلة يؤكد ضرورة ديمومة الخدمات خلال موجة الحر

مستجدات دوام المدارس وموعد استلام الكتب

عمر العبداللات يقوم بجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية

إحالة موظفين من وزارة التربية الى التقاعد - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

صدور إرادة ملكية سامية

الحكومة تننشر 6 قوانين بالجريدة الرسمية

الكهرباء الأردنية : ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة 25 %

الملك يلتقي عدداً من أبناء السلط - صور

الأحد، 13-08-2023 04:59 م

في خضم الصيف.. كورونا يعود من جديد

292338


الوكيل الإخباري - يعود الحديث عن وباء كورونا في خضم الصيف في فرنسا ودول أخرى، مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات يستدعي اليقظة، رغم عدم بلوغه مستويات عالية.

اضافة اعلان


وأُبلغ أيضاً عن انتشار الوباء مجدداً في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند واليابان.

تخطت الشعوب فيروس سارس-كوف-2 بعدما استمر بالانتشار لمدة تجاوزت ثلاث سنوات من خلال موجات عديدة، ولكنه يعود حالياً إلى أذهان فرنسيين. وتؤكد بعض المؤشرات عودة انتشاره.


وازدادت الزيارات إلى اقسام الطوارئ للاشتباه بالإصابة بكوفيد في الأسبوع الممتد من 31 يوليو إلى 6 أغسطس بنسبة 31% مقارنةً بالأسبوع السابق، مع تسجيل 920 حالة.


وأكدت وكالة الصحة العامة أن "الأرقام ما زالت معتدلة". وسجلت موجات الوباء خلال صيف وشتاء العام 2022 أكثر من 4000 حالة أسبوعياً.

ولدى خدمة "إس. أو. إس. ميدسان" SOS Médecins، "تتزايد الفحوص الطبية للاشتباه بالإصابة بكوفيد-19 لدى كل الفئات العمرية"، لتبلغ أكثر من 1500 فحص في بداية أغسطس، بزيادة 84% في أسبوع واحد، وفقاً لـ"سانتيه بوبليك فرانس".


وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن عدد الحالات التي رصدت على مستوى العالم ارتفع بنسبة 80% على مدى شهر، مع مليون ونصف مليون إصابة إضافية من العاشر من يوليو حتى السادس من أغسطس.


وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأربعاء خلال مؤتمر صحافي أن المنظمة لم تعد تعتبر الوباء حالة طوارئ صحية عالمية منذ بداية مايو، إلا أن "الفيروس مستمر في الانتشار في كل البلدان، ويستمر بالقتل والتبدل".


ويعد المتحور "إي. جي. 5" EG.5، التي يطلق عليها علماء اسم "إيريس" Eris الأكثر رصداً حالياً لأنها قد تكون وراء عودة انتشار الوباء.


ويرى خبراء أن التجمعات الصيفية وتراجع مستوى المناعة عوامل قد تؤدي دوراً في عودة الوباء أيضاً.


ويبدو هذا المتحور المتفرّع من أوميكرون والتابع لسلالة "اكس. بي. بي" XBB، أكثر قابلية للانتشار من غيرها ربما بسبب تأثير طفرات جينية جديدة، وقد يكون أكثر قدرة على تخطي الدفاعات المناعية.


وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 17% من الإصابات بكوفيد والتي رصدت في العالم منتصف يوليو تعود الى المتحور "أي. جي.5".


وأورد أنطوان فلاهولت، مدير معهد الصحة العالمية في جامعة جنيف أن هذا المتحور "رُصد في الهند، ولكن أيضاً في دول آسيوية أخرى، وفي أميركا الشمالية، وفي أوروبا، حيث يميل إلى الحلول محل السلالات السائدة السابقة".


في هذه المرحلة "لا تشير الأدلة المتاحة إلى أن إي جي.5 يشكل مخاطر إضافية على الصحة العامة مقارنة بمتحورات أخرى منتشرة من سلالة أوميكرون"، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.


لكن تيدروس ذكر أن "خطر ظهور متحور أكثر خطورة يظل قائماً، ما سيؤدي إلى زيادة مفاجئة في الإصابات والوفيات".

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ن

"EG.5".. ما لا تعرفه عن متحور كورونا الجديد

239588

خبير: انتشار متحور كورونا الجديد لا يشكل خطراً

_122039218_hiv2

ظهر في 50 دولة.. هذا ما نعرفه عن متحور كورونا الجديد

peru covid afp file

بيانات منظمة الصحة العالمية تفتقر للتحديث بشأن وفيات كورونا

download

اختراق طبي مهم.. علماء يكتشفون طريقة قد تقضي على 'كوفيد' للأبد

64c8c0d94c59b75d9d0b7661

اكتشاف أجسام مضادة يمكنها تحييد كل سلالة من سلالات 'كوفيد'

أخبار متعلقة
_122039218_hiv2

ظهر في 50 دولة.. هذا ما نعرفه عن متحور كورونا الجديد

peru covid afp file

بيانات منظمة الصحة العالمية تفتقر للتحديث بشأن وفيات كورونا

download

اختراق طبي مهم.. علماء يكتشفون طريقة قد تقضي على 'كوفيد' للأبد

64c8c0d94c59b75d9d0b7661

اكتشاف أجسام مضادة يمكنها تحييد كل سلالة من سلالات 'كوفيد'

WhatsApp-Image-2022-11-19-at-5.00.48-PM-300

ميزة مشتركة تجمع الأشخاص الذين لا يصابون بأعراض 'كوفيد'