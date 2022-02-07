في زمن كورونا.. إليك بهذا الغذاء لتقوية المناعة

الوكيل الاخباري - بينما يواصل الفيروس المستجد انتشاره حول العالم، لا شك أن اللقاح يظل هو الحماية الأكثر فعالية ضد كورونا.

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غير أن نظام المناعة القوي يعد أمراً أساسياً أيضاً لمكافحة العدوى.



هذا ما أكده الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، الذي قال إن التطعيم يبقى الطريقة الأفضل للحماية من كورونا، لكن لمحاربة العدوى، يجب تقوية جهاز المناعة بالجسم.



وكشف مياسنيكوف: "إذا سألتم، ما الذي يجب أن أتناوله حتى لا أمرض بكورونا أو أشفى بسرعة، فستكون الإجابة: بما في ذلك المكسرات"، وفق وسائل إعلام محلية.



تتصدر القائمة

كما أشار إلى أن هناك أطعمة تقلل الالتهاب في الجسم عن طريق خفض بروتين سي التفاعلي.



وبحسب الطبيب، تتصدر المكسرات هذه القائمة، فهي تساعد أيضاً في تقليل الكوليسترول الضار وتوفير وقاية جيدة من أمراض القلب والأوعية الدموية.



كذلك لفت إلى أن الدراسات العلمية تؤكد الخصائص المفيدة للمكسرات.

المصدر : العربية

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