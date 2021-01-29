الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 02:40 م

341 إصابة جديدة

قطر: تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 6 أشهر

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت قطر اليوم الجمعة، أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ أكثر من ستة أشهر.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان، عن تسجيل 341 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من بينها 320 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و21 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.


ويشهد متوسط معدل الإصابات اليومية لفيروس كورونا، ارتفاعًا متصاعدًا في قطر منذ أكثر من أسبوعين.

 

وتم الإعلان عن شفاء 142 اصابة من الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 145556.

 

المصدر : بترا

 

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