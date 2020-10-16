كندا تتخطى حاجز 191 ألف إصابة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت كندا اليوم الجمعة، عن ان حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تخطت حاجز 191 ألف إصابة منذ بداية الجائحة.

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حيث قالت السلطات الصحية الكندية في بيان لها، ان كندا سجلت حتى اليوم 191730 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، تعافى منها 161490 مريضا، فيما بلغت حالات الوفيات 9699 وفاة.



وذكرت بأن مقاطعة كيبيك تصدرت حالات الإصابة والوفيات بكورونا على مستوى كندا، حيث سجلت المقاطعة 89963 إصابة تعافى منها 75467 شخصا، بينما بلغت حالات الوفاة في المقاطعة 6005 حالات منذ بداية الجائحة.



كما جاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية في المرتبة الثانية، حيث سجلت المقاطعة 62196 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، تعافى منها 53291 مريضاً وبلغت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس في المقاطعة 3022 وفاة.



--(بترا)

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