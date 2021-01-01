الجمعة 01-01-2021
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الجمعة، 01-01-2021 10:59 ص

كندا تتخطى حاجز 581 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الجمعة تخطي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 581 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات في بيان، أن كندا سجلت حتى اليوم الجمعة إجمالي 581395 إصابة مؤكدة بكورونا تعافى منها 489813 مريضا فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 15606 وفيات.


وأوضح البيان، أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى أونتاريو وكيبيك وألبرتا وبريتيش كولومبيا سجلت اليوم 8030 إصابة جديدة بكورونا.

 


--(بترا)

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