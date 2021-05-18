كندا تتلقى 4.5 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الكندية تلقيها 4.5 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا هذا الأسبوع ، مؤكدا استمرار تدفق اللقاحين إلى كندا بشكل منتظم في الوقت الذي تجاوز فيه عدد اصابات كورونا حاجز المليون منذ بداية الوباء .

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وقال بيان عن الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء، إن نحو 2.16 مليون كندي تلقوا جرعة واحدة من لقاح استرازينيكا، بداية أيار الحالي، مشيرا الى ان وزارة الصحة تواصل مراجعة جودة 300 ألف جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" التي تم تسليمها الشهر الماضي ولم يتم توزيعها بعد، بسبب مخاوف من تلوث محتمل في منشأة إنتاج بالتيمور .



وقالت كبيرة المستشارين الطبيين لوزارة الصحة الكندية سوبريا شارما، إن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل اكتمال المراجعة .

المصدر: بترا