كندا: 119 وفاة و 5166 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الأحد 119 وفاة و 5166 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو.وقالت سلطات أونتاريو إن المقاطعة سجلت اليوم 69 وفاة جديدة بكورونا ما رفع حصيلة الضحايا إلى 5166 فيما سجلت 3422 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 237786 تعافى منها 203484 مريضا.من جهتها أعلنت السلطات الصحية في كيبيك اليوم تسجيل 50 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 9055 فيما سجلت 1744 إصابة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 242714 تعافى منها 213008 مريضا.