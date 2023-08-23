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الأربعاء، 23-08-2023 10:17 ص

كورونا بات إنفلونزا موسمي في كوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن السلطات ستخفض مستوى الإصابة بكوفيد 19 إلى أدنى فئة لإدارة المرض مثل الإنفلونزا الموسمية، وترفع جميع قيود مكافحة الفيروسات تقريباً، وتعود بالكامل إلى الحياة الطبيعية كما كانت قبل الجائحة.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي انخفض فيه عدد الإصابات بكوفيد 19 لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين .

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وسجلت البلاد متوسط يومي قدره 40400 إصابة جديدة للأسبوع الممتد من 15 إلى 21 آب/أغسطس، بإنخفاض 17.7% من 49 ألفا في الأسبوع السابق.
وقالت السلطات الصحية في اجتماع حكومي بكوريا الجنوبية : "انتشار كوفيد 19، الذي بدأ في الأسبوع الرابع من يونيو (حزيران)، قد تباطأ مؤخراً وتحول إلى الانخفاض، واستقر الوضع العام للحجر الصحي".

 

واعتبرت أنه "قد حان الوقت لتحويل تركيزنا من إحصاء الحالات اليومية إلى حماية السكان المعرضين لمخاطر عالية، ستغير الحكومة مستوى الإصابة بكوفيد 19 من الفئة 2 إلى الفئة 4 وإدارته داخل النظام العام للرعاية الصحية".


وأضافت أن الإجراء، الذي يهدف إلى تنفيذ الانتقال الكامل إلى الحالة الطبيعية للنظام الطبي، سيدخل حيز التنفيذ في 31 أغسطس (آب).

 

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