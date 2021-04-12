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الإثنين، 12-04-2021 12:12 م

كورونا في روسيا.. انخفاض الإصابات وأدنى عدد للوفيات منذ أشهر

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين عن تسجيل 8320 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقارنة مع 8702 في اليوم السابق، مع رصد 277 حالة وفاة جديدة في أدنى حصيلة منذ 9 نوفمبر.

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بذلك وصل إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 4 ملايين و649710، منها 103263 وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

وذكر التقرير أن 6656 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و272165 شخصا، مع بقاء 274282 حالة نشطة.

وتراجعت مؤشرات الوضع الوبائي في العاصمة موسكو من 2090 إصابة و56 وفاة أمس إلى 1833 إصابة و54 وفاة اليوم، في حين شهدت مدينة بطرسبورغ استقرارا في الإصابات (706 اليوم مقابل 694 أمس) مع قفزة كبيرة في الوفيات (من 19 أمس إلى 34 اليوم).

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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