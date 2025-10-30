انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس

وبحسب التسعيرة الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 80.7 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء 77.4 دينارًا.
وسجّل غرام الذهب من عيار 24 سعر بيع 92.5 دينارًا، وعيار 18 نحو 71.5 دينارًا.
