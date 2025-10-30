وفاة نجم "ذا فويس" تفجع الوسط الفني - فيديو

الوكيل الإخباري- هزّ الوسط الفني اللبناني خبر وفاة الفنان الشاب بهاء محمد خليل عن عمر 28 عاماً، خلال زيارته القصيرة إلى لبنان قادماً من دبي.

وكان خليل، أحد نجوم برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس ضمن فريق الفنان محمد حماقي، قد استعد لإطلاق أعمال جديدة وعد جمهوره بأنها ستكون مرحلة مفصلية في مسيرته الفنية.



وفاته المفاجئة أثارت صدمة وحزناً كبيرين بين محبيه وزملائه في الوسط الفني.

