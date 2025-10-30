الحكومة تصدر نظامًا معدلًا صارماً لترخيص السائقين

05:32 م

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية اليوم نظام رقم (82) لسنة 2025، وهو نظام معدل لنظام ترخيص السائقين، ليكون مكملًا للنظام الأصلي رقم (101) لسنة 2008 وما طرأ عليه من تعديلات، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.





ويهدف النظام المعدل إلى تنظيم تراخيص السائقين وتحديث شروطها، حيث شملت التعديلات إلغاء بعض العبارات الواردة في النظام الأصلي واستبدالها بتصنيفات جديدة للفئات الأولى وحتى السادسة، مع تجديد رخص القيادة للفئات الرابعة وحتى السادسة لمدة سنتين عند بلوغ مالك الرخصة سن الخامسة والستين.



كما نص النظام على اشتراط الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص لقيادة مركبات النقل العام، ومركبات الشحن، ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار، والحافلات، والحافلات المتوسطة الخصوصية، ومركبات نقل الطلاب.



وتضمنت التعديلات أيضًا شروطًا جديدة لمقدمي الطلبات، منها عدم صدور حكم بإدانة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، أو التورط في حادث مروري أدى إلى تعطيل أو إيذاء شخص مدة لا تقل عن شهر أو وفاته خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى ضرورة الحصول على التدريب في المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة.