الجمعة 2025-10-31 10:14 م
 

مستوطنون يحرقون 3 مركبات بالضفة الغربية في ثاني اعتداء خلال ساعات

ت
جانب من الاعتداءات
 
الجمعة، 31-10-2025 07:44 م

الوكيل الإخباري- أحرق مستوطنون متطرفون اليوم الجمعة 3 مركبات فلسطينية في بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية المحتلة، في اعتداء هو الثاني خلال ساعات.

اضافة اعلان


وقال عبد قباجة الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، إن مستوطنين متطرفين هاجموا بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع السكان، استخدم خلالها المستوطنون الرصاص.


وذكر قباجة أن الجيش الإسرائيلي تدخل لحماية المستوطنين مستخدما قنابل الغاز والرصاص الحي.


وأشار إلى أن المستوطنين أحرقوا 3 مركبات في البلدة بينها مركبة مراد اشتيوي مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمالي الضفة.


وفي وقت سابق اليوم، هاجم مستوطنون بلدتي بيتين ودير دبوان شرقي رام الله (وسط)، وأحرقوا مركبتين واعتدوا على مسجد بتكسير نوافذه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تسجل خسارة أسبوعية طفيفة

ل

عربي ودولي الرئاسة المصرية: مشاركة 79 وفداً رسمياً في افتتاح المتحف المصري الكبير

ا

أخبار محلية الكرك: مواطنون يطالبون بترميم المباني التراثية في قرية بذان وبردى القديمة

ل

أخبار محلية توجه حكومي لإطلاق تطبيق لنقل وتوزيع أسطوانات الغاز

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره البحريني

ا

أخبار محلية إطلاق مبادرة "جولة مشي في مأدبا" بمشاركة مجتمعية واسعة

ت

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: الوحدة الوطنية وقدرة القوات المسلحة أسقطت محاولات استهداف الوطن

ل

أخبار محلية ولي عهد البحرين يستقبل الصفدي



 
 





الأكثر مشاهدة