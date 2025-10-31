مستوطنون يحرقون 3 مركبات بالضفة الغربية في ثاني اعتداء خلال ساعات

وقال عبد قباجة الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، إن مستوطنين متطرفين هاجموا بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع السكان، استخدم خلالها المستوطنون الرصاص.
وذكر قباجة أن الجيش الإسرائيلي تدخل لحماية المستوطنين مستخدما قنابل الغاز والرصاص الحي.
وأشار إلى أن المستوطنين أحرقوا 3 مركبات في البلدة بينها مركبة مراد اشتيوي مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمالي الضفة.
وفي وقت سابق اليوم، هاجم مستوطنون بلدتي بيتين ودير دبوان شرقي رام الله (وسط)، وأحرقوا مركبتين واعتدوا على مسجد بتكسير نوافذه.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا ترفض فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
-
استشهاد 4 فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة
-
دخول محدود للمساعدات إلى غزة والاحتلال يمنع توفير الخيام
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تسبير أكبر قافلة صهاريج مياه لدعم سكان شمال غزة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
-
بنوك غزة بلا أموال تاركة السكان فريسة للاستغلال
-
وزير الدفاع الإسرائيلي: إقالة المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو من سديه تيمان
-
استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة