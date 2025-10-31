مستوطنون يحرقون 3 مركبات بالضفة الغربية في ثاني اعتداء خلال ساعات

الوكيل الإخباري- أحرق مستوطنون متطرفون اليوم الجمعة 3 مركبات فلسطينية في بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية المحتلة، في اعتداء هو الثاني خلال ساعات.

وقال عبد قباجة الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، إن مستوطنين متطرفين هاجموا بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع السكان، استخدم خلالها المستوطنون الرصاص.



وذكر قباجة أن الجيش الإسرائيلي تدخل لحماية المستوطنين مستخدما قنابل الغاز والرصاص الحي.



وأشار إلى أن المستوطنين أحرقوا 3 مركبات في البلدة بينها مركبة مراد اشتيوي مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمالي الضفة.