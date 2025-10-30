تطورات قضية طعن شخص لطليقته في إربد

وقال مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى ضبط المتهم بمنطقة أحراش في حبكا بمحافظة إربد.
وأضاف المصدر أنه بوشرت التحقيق مع الشخص للوقوف على ملابسات وتفاصيل القضية.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو .. إصابات بحادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح
-
عمّان تختنق.. الشوارع تغص بالسيارات وأزمات لا تنتهي
-
الأمن يلاحق هارباً في اربد بعد طعنه لطليقته
-
للمرة الثانية.. خبر سار للمقترضين الأردنيين
-
الحسنات يوجه نصائح ذهبية لمدرب النشامى قبل انطلاق كأس العرب
-
انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في 27 الشهر المقبل ولمدة عشرة أيام
-
تعميم على جميع المدارس بشأن دفتر خدمة العلم - وثيقة
-
وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية