تطورات قضية طعن شخص لطليقته في إربد

11:32 م

الوكيل الإخباري- ضبطت الأجهزة الأمنية الشخص مساء الخميس، الشخص المتهم بقضية طعن طليقته في إربد.





وقال مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى ضبط المتهم بمنطقة أحراش في حبكا بمحافظة إربد.



وأضاف المصدر أنه بوشرت التحقيق مع الشخص للوقوف على ملابسات وتفاصيل القضية.