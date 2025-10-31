مدير الأرصاد الجوية يتفقد محطة رصد معان

وخلال الزيارة بحث آل خطاب مع رئيس مجلس محافظة معان عايدة الخطاب، سبل دعم المحطة بما يخدم المجتمع المحلي، من خلال تعبيد الطريق المؤدي إليها وإنارته لتسهيل الوصول وتحسين بيئة العمل.
وتواصل إدارة الأرصاد الجوية جهودها في تطوير محطات الرصد في مختلف محافظات المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات الجوية المقدمة للمواطنين والقطاعات المختلفة.
