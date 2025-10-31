مدير الأرصاد الجوية يتفقد محطة رصد معان

الوكيل الإخباري- تفقد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب اليوم الجمعة، واقع سير العمل في محطة رصد معان واحتياجاتها.

وخلال الزيارة بحث آل خطاب مع رئيس مجلس محافظة معان عايدة الخطاب، سبل دعم المحطة بما يخدم المجتمع المحلي، من خلال تعبيد الطريق المؤدي إليها وإنارته لتسهيل الوصول وتحسين بيئة العمل.