السبت 2025-11-01 12:33 ص
 

مدير الأرصاد الجوية يتفقد محطة رصد معان

ن
جانب من الزيارة
 
الجمعة، 31-10-2025 11:56 م

الوكيل الإخباري- تفقد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب اليوم الجمعة، واقع سير العمل في محطة رصد معان واحتياجاتها.

اضافة اعلان


وخلال الزيارة بحث آل خطاب مع رئيس مجلس محافظة معان عايدة الخطاب، سبل دعم المحطة بما يخدم المجتمع المحلي، من خلال تعبيد الطريق المؤدي إليها وإنارته لتسهيل الوصول وتحسين بيئة العمل.


وتواصل إدارة الأرصاد الجوية جهودها في تطوير محطات الرصد في مختلف محافظات المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات الجوية المقدمة للمواطنين والقطاعات المختلفة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

ل

طب وصحة ابتكار دوائي جديد بقدرة استثنائية ضد أنواع متعددة من السرطان

ن

أخبار محلية مدير الأرصاد الجوية يتفقد محطة رصد معان

ا

أخبار محلية انطلاق فعاليات معسكر "توجيه القيادات الشبابية" في بيت شباب إربد

ل

عربي ودولي "البنتاغون" توافق على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى

ت

أخبار محلية أبو حمور: صلابة الاقتصاد الأردني واستقرار سياساته المالية وراء ثقة موديز وتصنيفاتها

ب

عربي ودولي بعد توبيخهم من الشرع.. كشف تفاصيل تسليم مسؤولين سوريين لمفاتيح سياراتهم الفارهة

ل

عربي ودولي قلق أممي بشأن الوضع في تنزانيا



 
 





الأكثر مشاهدة